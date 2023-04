Bonus occhiali 2023: come ottenerlo

Il Governo ha attivato una nuova misura economica a sostegno dei cittadini. Si tratta del bonus occhiali 2023, che prevede un contributo da 50 euro per l’acquisto di occhiali da parte delle persone meno abbienti.

La piattaforma web è già attiva ma le domande non sono ancora aperte. Infatti attualmente solo i negozianti possono registrare i propri punti vendita. Per richiedere il sostegno, si potrà presentare la domanda del bonus occhiali 2023 a partire dal 5 maggio. Il portale è www.bonusvista.it.

“Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.

Possono richiedere il bonus vista tutti coloro che hanno un Isee non superiore a 10mila euro annui. Se si hanno le condizioni per richiedere il beneficio, si otterrà un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Il contributo sarà garantito a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 sia per gli acquisti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 che per quelli da effettuare, fino al 31 dicembre 2023.

È possibile presentare le domande fino al prossimo 31 dicembre 2023.