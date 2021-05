Bonus idrico 2021: come richiedere lo sconto del 50% per ristrutturare il bagno

Il bonus idrico 2021 è una delle nuove misure economiche introdotte dalla Legge di Bilancio. Istituito dal ministero dell’ambiente per favorire il risparmio di risorse idriche.

L’obiettivo è quello di rinnovare il sistema idraulico favorendo l’acquisto di sistemi di risparmio idrico.

Il bonus previsto è pari al 50% delle spese sostenute, ossia 500 euro per un massimo di 1000 euro per le persone fisiche, oppure 2500 euro per un massimo di 5000 euro per gli esercizi commerciali.

È possibile richiederlo, appena la piattaforma sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà pronta, entro il 31 dicembre 2021. Si può richiedere per queste tipologie di spesa:

fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

In aggiunta al bonus idrico dovrebbe essere messo a disposizione anche un credito d’imposta per provvedere all’acquisto di sistemi di filtraggio e mineralizzazione delle acque destinate al consumo umano, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.