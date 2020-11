Bonus per i fotografi da 2000 euro, soddisfatti i professionisti abruzzesi

Bonus di 2000 euro ai fotografi abruzzesi: riteniamo di aver raggiunto un traguardo molto importante per la categoria dei fotografi operanti sul territorio abruzzese. I decreti del governo, che giustamente salvaguardano la salute pubblica, ci hanno costretto a sacrificare, per il 2020, la quasi totalità del nostro lavoro derivante per la maggior parte da matrimoni, eventi, feste e cerimonie, a più riprese bloccate durante l’emergenza e tuttora vietate.

La nostra categoria, non essendo stata direttamente bloccata, ha sofferto l’assenza di aiuti economici, erogati invece ad altre categorie, con la conseguenza che molti di noi si sono ritrovati a dover pagare affitti e bollette vedendo, nel contempo, annullati o rimandati i servizi prenotati, addirittura con l’obbligo di risarcire anche gli acconti incassati per le cerimonie disdette.

In questa situazione per la prima volta i fotografi abruzzesi, rappresentati dal fotografo di Scafa Mino Gelsomoro, si sono riuniti in un gruppo per raggiungere l’obiettivo comune di ottenere un contributo utile a mandare avanti le singole attività, altrimenti a rischio chiusura. Il risultato è stato ottenuto aprendo un dialogo costruttivo con la giunta regionale, in particolare con il consigliere regionale Mauro Febbo e con Antonio Buccella, ai quali dobbiamo tutta la nostra gratitudine.