Lo chef Niko Romito torna in centro città con un nuovo negozio temporaneo per la Bomba gelato

Si chiama Bomba gelato ed è il nuovo negozio temporaneo che lo chef stellato abruzzese Niko Romito aprirà in centro a Pescara.

L'inaugurazione è in programma sabato 17 luglio alle ore 17.

La bomba in versione estiva sarà ripiena di fresco gelato espresso.

Il Bomba Gelato Temporary sarà aperto in via Trento angolo via Milano. Come tutti i progetti firmati Niko Romito, il progetto di Bomba Gelato parte dall’Abruzzo. Il format viene lanciato in anteprima assoluta nella nostra città, nello stesso luogo dove a dicembre 2020 è stato creato il primo Bomba Temporary.I

Il gelato Niko Romito è sviluppato in collaborazione con il gelatiere artigianale Emilio Panzardi ed è servito sia all’interno delle Bombe calde che in coppa. Questi i gusti che potranno essere scelti: nocciola piemonte Igp, pistacchio di Sicilia Feudo San Biagio, fondente di cacao e nocciola e fiordilatte e ciliegia biologica. Con alcune combinazioni special.