Bollette dell'energia elettrica alle stelle, per bar e ristoranti la situazione diventa insostenibile

Bollette dell'energia elettrica alle stelle, brutte notizie anche per i gestori di bar, pizzerie e ristoranti della provincia di Pescara.

Le bollette della luce che stanno arrivando in questi giorni stanno rappresentando una sgradita sorpresa per i proprietari di queste attività.

Bollette che erano già aumentate in modo evidente nei mesi scorsi ma che adesso stanno raggiungendo livelli ai limiti della sostenibilità.

Un barista di Porta Nuova, per esempio, si è visto recapitare una bolletta di quasi 1.052 euro quando l'ultima era stata quasi la metà con 550 euro. Dunque non ci sarà da meravigliarsi se nelle prossime settimane beni di largo consumo come caffè, pizzette, pasti dei ristoranti etc subiranno un aumento.

«Sta arrivando alle stelle l'energia elettrica», conferma Gianni Taucci, direttore provinciale di Confesercenti Pescara, «ma non ci aspettavamo con questa potenza, e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi. Come associazione di categoria non sappiamo cosa fare e come aiutare i nostri associati. A subire le conseguenze maggiori saranno senza dubbio quelle attività che hanno alti dispendi di energia come bar, pizzerie e ristoranti ma anche i grandi supermercati. Bisogna dire che c'è anche una grande speculazione e il governo dovrebbe detassare quello che può detassare per ridurre i costi, è quello che stiamo chiedendo a livello nazionale come associazione di categoria. A settembre e ottobre sarà anche peggio e aumenterà il prezzo dei beni ma di conseguenza scenderanno i consumi da parte dei cittadini. Si rischierà anche una perdita dei posti di lavoro, in tanti probabilmente sarà costretti a ridurre il personale per avere meno costi».