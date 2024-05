Concessioni balenari al bando, il consiglio di Stato lo ribadisce e il turismo trema: "A rischio migliaia di posti di lavoro" [VIDEO]

Il consiglio di Stato lo ha ribadito: la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre deve essere rispettata e dunque le proroghe fino al 2024 vanno disapplicate. Questa l'ultima decisione in riferimento alla direttiva Bolkestein che dal 2009 pende sulla testa di balneatori e non solo. L'ennesima in realtà e sempre più il clima si fa “rovente” tra gli appartenenti alla categoria e non di certo per ragioni di clima.

Se il presidente Assobalneari Confindustria nazionale Fabrizio Licordari lancia l'allarme legato al rischio di perdere migliaia di posti di lavoro in tutti i settori del turismo e cioè in riferimento a tutte le attività che lavorano in concessione, a livello locale un commento lo abbiamo chiesto al presidente del Sib Abruzzo Riccardo Padovano per il quale il problema non è l'Europa, ma l'Italia perché ciò che davvero è inspiegabile per lui è come sia possibile che nessun governo, compreso quello Meloni, sia stato in grado di legiferare su una situazione che si trascina ormai da 15 anni con l'evidenza pubblica e i bandi ormai inevitabili, ma senza tutele, questa la denuncia, verso le imprese che per decenni hanno fatto investimenti.

“Nella giornata in cui si festeggia il diritto dei lavoratori si prospetta invece la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro che riguardano tutte le attività che operano in concessione. Non solo gli stabilmenti balneari ma anche i porti turistici, gli alberghi, i campeggi i ristoranti e gli ormeggiatori. Il consiglio di Stato con sue sentenze anche contrastanti a nostro avviso sta mal consigliando lo Stato prevaricando le competenze del governo e i l parlamento che fanno le leggi su mandato popolare”, afferma Licordari che l'appello lo fa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni cui “chiediamo di intervenire con prontezza ed efficacia normativa per garantire il diritto al lavoro delle piccole e medie imprese che hanno creato nel tempo l'impresa turistica nel nostro Paese per non farle fagocitare dalle multinazionali”.

“Abbiamo un titolo e fino a quando sarà così per averlo dovranno strapparcelo dalle mani, ma cercherà di difenderlo”. Così a IlPescara il presidente dl Sib Abruzzo Riccardo Padovano che dalla sentenza del consiglio di Stato sulla Bolkestein non si dice stupito perché la linea seguita sin qui è stata sempre questa. Ciò che stupisce è che, torna a denunciare, dai governi compreso quello Meloni siano state fatte sin qui solo promesse, ma il tempo di scrivere una legge con criteri tali da riconoscere gli investimenti fatti da chi ha le concessioni negli anni in vista di evidenze pubbliche ormai inevitabili, aggiunge, il tempo non si sia trovato. “Il problema non è l'Europa, ma è l'Italia”, tuona.

“Sapevamo che il consiglio di Stato si sarebbe espresso così perché è dal 2021 – incalza Padovano – che si è 'sostituito' al potere legislativo. Sostituito nel senso che siamo davanti a un parlamento italiano che non legifera nel merito”. “Come cittadini andiamo a votare alle europee e andremo a votare chi deve rappresentarci. Combattiamo con questa direttiva dal 2009 e non è possibile che non si riesca a trovare una quadra – ribadisce -. Ad ogni campagna elettorale c'è una promessa sia da destra che da sinistra. Oggi le promesse – chiosa – non reggono più”.

“Purtroppo noi balneatori ci schieriamo quando si tratta di questi appuntamenti come tifoserie, ma non ci rendiamo conto forse che ci facciamo un po' prendere in giro. Come sindacati cerchiamo di tenere i piedi per terra e non dare false illusioni perché – dice ancora Padovano – ci dobbiamo preparare: a evidenza pubblica prima o poi ci si dovrà andare”.

E proprio qui è il nodo della questione, continua. La domanda infatti è “come ci dobbiamo andare? A chi dobbiamo dare la responsabilità se neanche una riga in parlamento è stata scritta fino ad oggi? Il messaggio è rivolto alla presidente Meloni: deve fare una legge subito per eliminare la grande confusione che si è creata. Oggi il rischio è che qualcuno potrebbe venire a dirci che siamo abusivi perché la sentenza dice questo, ma noi un titolo lo abbiamo e lo difenderemo. Penso – prosegue il presidente regionale Sib – che entro questa settimana qualche provvedimento debbano vararlo”.

Quello che si chiede, in sostanza, è che andando verso l'evidenza pubblica e poi ai futuri bandi si dovranno inserire dei criteri nazionali. Criteri che, torna a dire Padovano, “devono tutele lare le imprese che ci sono o almeno garantire un microvantaggio e riconoscere gli investimenti che sono stati fatti. Vogliamo metterli in questo contesto o no?”, tuona.

Parole ne rivolge anche a chi sostiene che “guadagniamo miliardi e paghiamo canoni bassi. Vogliono fare una riforma dei canoni? La facciano. Hanno fatto tanta confusione. Il problema qui non è l'Europa, quella è una scusa. Gli interessi sono in Italia perché sono tanti quelli che vogliono prendersi le spiagge attrezzate e non andare ad attrezzare quelle che non lo sono. Se cinquant'anni fa nessuno voleva investire a Porta Nuova e oggi ci sono gli stabilimenti balneari un motivo ci sarà? E il motivo è che c'è stato chi cinquant'anni fa ha deciso di investirci. Forse dovremmo fare come hanno fatto i nostri nonni e andare a investire dove oggi gli investimenti non ci sono”.