Finanza agevolata, la società di consulenza pescarese Binomia riconosciuta "eccellenza dell'anno" a "Le Fonti Awards"

La realtà di Pescara ha trionfato nella categoria Finance in qualità di società di consulenza dell'anno per la finanza agevolata

Riconoscimento nazionale per la società di consulenza finanziaria Binomia Partners di Pescara.

La realtà pescarese ha infatti conquistato il "Le Fonti Awards" 2021 nella categoria Finance.

L'undicesima edizione del "Le Fonti Awards" si è tenuta giovedì scorso (1 luglio) a Milano.

Durante la cerimonia sono state celebrate quelle realtà e quei professionisti che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato gli ultimi mesi con grande professionalità, mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi.

È tra queste c'è stata anche la pescarese Binomia Partners che si prefigge di interagire al meglio con imprese, organizzazioni e associazioni per offrire loro molteplici competenze nel campo della finanza agevolata. «Siamo contenti di essere stati riconosciuti come un'eccellenza dell'anno nella finanza agevolata», si legge in una condivisione, «in poco meno di tre anni di lavoro insieme abbiamo raggiunto questo importante traguardo. Ce ne attendono di nuovi e più importanti, insieme ai nostri clienti e partner! Grazie!».