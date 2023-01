Boom di presenze per il weekend di Capodanno, Renisi (Federalberghi): "Ok il pienone ma ci vuole più programmazione"

Passati i festeggiamenti per l'arrivo del 2023, in queste vacanze di Natale che stanno lentamente volgendo al termine il bilancio è più che positivo: si sottolinea il grande successo in termini di presenze turistiche, soprattutto con gente proveniente dalla Puglia, e non sono mancati anche gli stranieri. La presidente di Federalberghi Pescara Daniela Renisi, interpellata dal nostro giornale, conferma questi dati aggiungendo che "il pienone ha riguardato principalmente la notte del 31 dicembre, e va tenuto presente che diversi hotel sono chiusi. Tra le provenienze registrate abbiamo corregionali, principalmente dalla zona di Avezzano, alta Puglia e molisani. Purtroppo manca il prodotto invernale che sia organizzato a creare circuiti di almeno 3 giorni. Inoltre le programmazioni degli eventi, con i relativi cantanti, devono uscire prima e non sotto data, perché questo non permette di promozionare adeguatamente l'offerta turistica delle festività invernali".

Vincenzina De Sanctis, referente per il commercio di Confcommercio, evidenzia "la presenza di turisti non solo pugliesi ma anche romani, in più il ritorno in famiglia di persone che lavorano fuori regione: sicuramente c'è stato un flusso positivo di presenze".

La portavoce dei commercianti di viale Muzii, Cinzia Napoleone, esprime soddisfazione: "Molti turisti ci hanno fatto visita in questo periodo, durante le feste di Natale, anche perché la nostra città è talmente bella e piena di iniziative che è veramente difficile non venire qui. Si mangia bene, si beve benissimo, i locali sono stati stracolmi di gente e le attività commerciali in centro hanno lavorato molto, anche se qualcuno come sempre si lamenta, ma questo fa parte proprio di alcune tipologie di commercianti. Noi, in viale Muzii, abbiamo lavorato molto bene e di questo siamo felici e orgogliosi, perché significa che comunque abbiamo un “prodotto” che piace e che incentiva le persone a comprare da noi. I turisti sono stati davvero tanti, e sicuramente anche pugliesi".

L'elemento legato al flusso economico dalla Puglia viene enfatizzato altresì dall'assessore al commercio Alfredo Cremonese: "La mia segreteria mi ha fatto sapere che tantissimi turisti italiani hanno scelto Pescara come meta per le feste, precisando che ci sono state molte richieste di informazioni proprio dalla Puglia. In particolare la città dei bambini ha tirato tantissimo, poi sia il 31 dicembre che il 1° gennaio abbiamo avuto una città stracolma. Ovviamente gli eventi con Loredana Bertè e la coppia Marco Papa-Vincenzo Olivieri sono stati di enorme richiamo. Federalberghi Extra, associazione che rappresenta il mondo dei bed and breakfast, mi ha confermato che era tutto esaurito, e già da parecchio tempo. Abbiamo inoltre registrato presenze straniere. Insomma, siamo decisamente contenti e ora ci prepariamo all'Epifania".