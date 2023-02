Da Pescara a 5 destinazioni europee (anche Parigi) e 4 italiane con un solo biglietto Ita passando da Linate

Sarà possibile raggiungere 5 destinazioni europee e 4 italiane con un solo biglietto aereo partendo dall'aeroporto d'Abruzzo e facendo scalo a Milano Linate con Ita Airways.

La Saga porta a conoscenza della novità grazie alla quale si potrà volare verso Parigi (Orly e Charles De Gaulle), Londra City, Dusseldorf, Francoforte e Amsterdam.

Ma anche in Italia dove si potranno raggiungere Cagliari, Olbia, Palermo e Catania.

Prenotando direttamente sul sito della compagnia aerea, con un unico biglietto, si potrà partire da Pescara con un tempo di viaggio e scalo non superiore alle 6 ore e con la comodità di ritirare il proprio bagaglio direttamente all'arrivo. Per fare un esempio si può raggiungere l'aeroporto di Parigi Orly in 3 ore e 40 minuti.