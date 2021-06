Biglietti in vendita per le nuove rotte di FlyLeOne dall'aeroporto d'Abruzzo

Da questa sera, mercoledì 16 giugno, sarà possibile acquistare i biglietti per i nuovi voli operati da FlyLeOne dall'aeroporto d'Abruzzo.

Le destinazioni che potranno essere raggiunte sono Spalato e Dubrovnik in Croazia, Corfù in Grecia, Figari in Corsica, Pantelleria in Sicilia e Lamezia Terme in Calabria.

La prenotazione delle rotte può essere fatta sul sito www.flyleone.com oppure www.flyleone.travel

«Il Gruppo FlyLeOne», si legge in una nota, «si rivolge a viaggiatori che si devono muovere con flessibilità e rapidità, ma che sono posizionati in mercati di piccola dimensione, per cui non sussistono le condizioni per poter raggiungere una sostenibilità finanziaria abbinando distanze brevi, voli frequenti e grande capacità unitaria della flotta. L'aeroporto d'Abruzzo rappresenta un mercato ideale sul quale avviare l’attività poiché è centrale sul territorio nazionale e presenta ancora diverse destinazioni senza collegamenti non-stop. Da settembre partiranno infatti i servizi sui primi quattro mercati nazionali non collegati da Pescara: Genova, Trieste, Verona, Lamezia con frequenze plurisettimanali».