Beni durevoli: aumenta la spesa in provincia di Pescara, ma la crescita è moderata rispetto alle altre province abruzzesi

L’Abruzzo è la regione che ha ottenuto i migliori risultati nell’area del mezzogiorno in termini di spesa per i beni durevoli. Tuttavia la provincia di Pescara, sebbene abbia conosciuto un aumento rispetto al 2022, registra una crescita moderata rispetto alle altre province abruzzesi.

Nell’ultimo anno i pescaresi hanno speso 356 milioni di euro (2.609 in media per nucleo familiare) in beni durevoli, il 7,1% in più rispetto al 2022. Una crescita moderata rispetto ad altre province nella regione che però si contraddistingue per il salto nel comparto delle auto usate. Come rilevato dall’Osservatorio Findomestic, qui la spesa è cresciuta del 20,3% a 93 milioni in totale contro i 77 dell’anno precedente. Buoni risultati anche per le auto nuove (+13,6%) con acquisti per 82 milioni. Sui motoveicoli Pescara come Chieti registra una spesa di 17 milioni (+21,3%). Il tasto dolente riguarda i beni per la casa. Il calo più evidente è nell’elettronica di consumo, che ha visto una contrazione del 30%, la peggiore in Abruzzo, perdendo 4 milioni rispetto al 2022. Per l’information technology invece i pescaresi hanno speso 10 milioni (-8,1% sul ’22) mentre la telefonia presenta un calo dell’1,2% a 34 milioni di euro. Rimane stabile a 83 milioni la spesa nella provincia sul segmento mobili, con 611 euro di media per famiglia. L’unico elemento di crescita nei beni di consumo per la casa riguarda gli elettrodomestici, che passano da un fatturato di 27 milioni a 28 nel 2023 (+2,4%).