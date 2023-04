Beni durevoli: diminuisce la spesa in Abruzzo, Pescara decima per incremento nell’acquisto di motoveicoli

In linea con quanto accade a livello nazionale, anche in Abruzzo diminuisce la spesa destinata ai beni durevoli. Il calo è del 3,3%, lievemente maggiore rispetto a quello registrato in media in Italia, che è pari al 2,7%. Questo è quanto rilevato dall’Osservatorio dei Consumi Findomestic, che ha realizzato lo studio in collaborazione con Prometeia.

A penalizzare la regione sono state in particolare le contrazioni superiori alla media nazionale fatte registrare dai comparti delle auto nuove (-15,5% vs -11,2%) e usate (-5,6% vs -4,1%), alle quali, restando nell’ambito della mobilità, si contrappone un incremento della spesa in motocicli quasi triplo (+11%) rispetto alla media italiana (+4,4%)”, commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic. “Quanto ai beni per la casa, l’incremento superiore alla media nazionale registrato dai mobili (+6,1% vs 5,1%) e la miglior tenuta dei comparti dell’elettronica di consumo (-7,8% vs -14,4%) e dell’information technology (-5,8% vs -8,2%) sono controbilanciati dalla crescita meno intensa della telefonia (+3,6% vs +3,8%) e degli elettrodomestici (+0,3% vs +2,5%)”.

Tuttavia a livello provinciale Pescara non solo registra il calo minore ma anche sotto la media nazionale, ossia l’1,9%.

In provincia di Pescara, nel 2022, il reddito pro capite ha raggiunto quota 19.403 euro (+7,1%). La spesa complessiva per i beni durevoli è stata di 333 milioni (-1,9%), ovvero 2.489 euro a famiglia, con la flessione più bassa della regione: -1,9%. Su scala nazionale, i dati dell’Osservatorio Findomestic collocano Pescara al decimo posto per aumento dei consumi di motoveicoli (+14,3%, per un valore di 14 milioni) e rispettivamente al quarto e al sesto posto in termini di minore contrazione dei consumi per l’information technology (-3,8%, per 13 milioni) e l’elettronica (-6,6%, 14 milioni). Nel pescarese si è speso più per le auto usate (78 milioni, -4,9%) che per le nuove (72 milioni, -11,5%); in quest’ultimo segmento, tuttavia, la provincia guida la classifica regionale relativa al valore dei consumi, mentre è il fanalino di coda sia in quella della spesa media familiare (205 euro) per gli elettrodomestici, dove il volume di acquisti ha raggiunto i 27 milioni di euro (+0,2%), sia in quella dei consumi di mobili (81 milioni, +7,4%). La telefonia, che alimenta un mercato da 34 milioni, fa segnare l’incremento più basso dell’Abruzzo: +2,7%.

A livello provinciale Pescara (-1,9%) è seguita da Teramo (-3,2%), Chieti (-3,8%) e L’Aquila (-4,5%).