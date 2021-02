Benedetto Gasbarro amministratore unico della Pescara Multiservice

Benedetto Gasbarro è il nuovo amministratore unico della Pescara Multiservice. L’assemblea dei soci ha ratificato la nomina del giovane professionista pescarese. 38 anni, commercialista, dall’inizio di febbraio Gasbarro ha preso il posto di Vincenzo Di Tella. Il sindaco Carlo Masci lo ha indicato con apposito decreto alla guida della società in house che gestisce il sistema dei parcheggi nel capoluogo adriatico:

"Auguro buon lavoro al dottor Gasbarro - ha detto il primo cittadino - affinché la responsabilità che ha assunto si riveli proficua per la Pescara Multiservice e, quindi, per una produttiva gestione dei settori di competenza, in particolare mi riferisco al sistema dei parcheggi".