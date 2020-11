In Abruzzo chiusi 8200 bar e ristoranti e 600 agriturismi con la zona rossa, Coldiretti: "Necessario sostegno economico"

Sono in totale oltre 8.200 gli esercizi commerciali tra bar, pizzerie e ristoranti chiusi in Abruzzo per le restrizioni imposte dalla zona rossa decisa per il contenimento del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Per queste attività, alle quali vanno aggiunti quasi 600 agriturismi (555), Coldiretti Abruzzo chiede un adeguato e immediato sostegno economico visto il crollo dei consumi fuori casa.

L'associazione di categoria segnala come queste chiusure abbiano un forte impatto sulle produzioni agricole regionali dall’olio al vino, dai formaggi al tartufo a causa del crollo dei consumi fuori casa e una conseguente fortissima perdita di fatturato. Dall'analisi della Coldiretti Abruzzo sull’impatto delle limitazioni poste alla ristorazione con l’emergenza Covid emerge un drammatico effetto a valanga sull’intera filiera per il mancato acquisto di alimenti e vino.

«Una situazione che», evidenzia la Coldiretti Abruzzo, «potrebbe ulteriormente peggiorare nel caso in cui i vincoli al consumo fuori casa si dovessero estendere alle feste di fine anno, con Natale e capodanno alle porte. “In Abruzzo, che da domani è ufficialmente zona rossa sono sospese tutte le attività di ristorazione e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi, che in regione sono 555 (ultimo rapporto Istat). È consentita la sola consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze dei locali».

Così conclude la Coldiretti Abruzzo: