Bando della Tua per cercare un direttore di esercizio dell'impianto filoviario

Bando di Tua spa, l'azienda di trasporto unico abruzzese per la ricerca di un direttore di esercizio dell'impianto filoviario della strada parco tra Pescara e Montesilvano.

La Tua ha pubblicato un avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di consulenza per direttore di esercizio della filovia Pescara - Montesilvano.

L'incarico sarà a tempo determinato per la durata di tre anni.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, completa di curriculum vitae e documenti, redatta dal candidato, in carta semplice e sottoscritta in originale, a mezzo Pec all'indirizzo tuapec@pec.tuabruzzo.it entro le ore 12 del 10 ottobre 2022.