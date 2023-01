Scadrà il 15 gennaio il nuovo bando della Regione per il terzo settore e le associazioni sportive per i ristori da Covid

Sarà disponibile fino al 15 gennaio prossimo alle ore 12 il bando pubblicato dalla Regione Abruzzo che stanzia nuovamente dei fondi per gli enti abruzzesi del terzo settore e alle associazioni sportive dilettantistiche di ottenere un aiuto economico per i disagi subiti a causa dell’epidemia Covid-19. A disposizione, come si legge nel bando stesso, ci sono circa 510 mila euro che saranno destinati a coloro che hanno subito gravi danni economici per le restrizioni applicate durante il periodo acuto della pandemia.

Ad ogni associazione o ente potranno essere assegnati dai 2 ai 15 mila euro nei limiti della disponibilità del fondo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente con pec all'indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it.

Per ottenere il contributo, si dovrà dimostrare di aver avuto perdite nel periodo fra il primo febbraio 2020 e il 31 marzo 2022. Il bando qui: https://www.crabruzzo.it/sites/default/files/avvisi/209442/bando-terzo-settore-2022-signed.pdf