Pubblicato il bando della Regione con i fondi destinati ai gestori di piscine per il caro energia

La Regione Abruzzo ha pubblicato il bando relativo alla concessione di contributi economici a fondo perduto, per i gestori e le società che gestiscono piscine pubbliche sul territorio. Il bando fa riferimento alle somme per il 2022 da destinare come sostegno per il caro energia, che ha particolarmente colpito questo settore dove le spese per l'uso di corrente elettrica e gas sono particolarmente sostenute.

Il bando è aperto dal 23 gennaio e sarà chiuso il 9 marzo prossimo. Possono richiedere il sostegno i gestori di piscine pubbliche e private aperte al pubblico per lo svolgimento di attività sportive anche agonistiche.

È possibile ottenere contributi fino a 20mila euro a titolo di rimborso delle maggiori spese sostenute nel 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per il consumo di energia elettrica e gas naturale.

I soggetti interessati dovranno presentare un’istanza alla Regione attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it/?fbclid=IwAR2Dy1LgErf_ZRjlmFK98ey4eNjVyQmfxCCotMIH8NWA3_Cm8UDnueJHD9o. Ricordiamo che i gestori delle piscine, dopo le chiusure imposte dal Covid, si sono trovati con la problematica dell'aumento dei costi dell'energia e rischiano la chiusura per l'impossibilità di sostenere i costi per le bollette con cifre astronomiche ricevute negli ultimi mesi.