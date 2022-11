Torna il bando comunale "Refurbish Ninja" dei corsi gratuiti per under 35 che vivono situazioni di marginalità

Scadrà il prossimo 30 novembre il bando pubblicato dal Comune di Pescara per il progetto “Refurbish Ninja: sapere, saper fare e saper essere riciclando le tecnologie per un futuro sostenibile” che fa parte del programma di riqualificazione urbana delle periferie della città di Pescara, a cui l'ente comunale aderisce. Il bando è destinato a 60 giovani residenti a Pescara, under 35 che vivono situazioni di marginalità ed avranno la possibilità di seguire corsi gratuiti di vario genere, grazie all'associazione Culturale telematica Metro olografix in collaborazione con l’impresa culturale Melting pro learning. Quest'anno in particolare i corsi riguarderanno l’imprenditoria creativa, lo storytelling digitale e l’utilizzo consapevole dei social network.

I corsi inzieranno a metà dicembre, e per iscriversi il modulo d'iscrizione e tutte le informazioni sono disponibili al link: https://www.refurbish.ninja/bando-2022/. Fra i requisiti richiesti, oltre la residenza nel Comune di Pescara, un'età fra i 16 e 36 anni non compiuti alla data di invio della domanda, e costituirà requisito preferenziale essere disoccupati, inoccupati in situazioni di difficoltà geografica o lavorativa, o far parte dei cosiddetti "need", ovvero i giovani che sono fuori da circuiti lavorativi e formativi under 25 e under 35.

Anche lo scorso anno il Comune aveva proposto corsi per il progetto Refurbish Ninja, che intende proporre azioni di riqualificazione urbana a partire dalla cultura e dallo sviluppo di capacità personali e professionali, come elementi di crescita locale, impulso alla competitività e resilienza urbana. In questo senso, i corsi sono una base formativa che permetterà ai destinatari di inserirsi in modo intelligente e consono nei processi di formazione lavorativa e personale, al passo con l'innovazione digitale e le sfide dell'attuale società.