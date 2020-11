Pubblicato il bando per potenziare e attivare nuove rotte da e per l'aeroporto d'Abruzzo, ecco quali

È stato pubblicato oggi, venerdì 13 novembre, sul sito dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara il bando di gara per il rilancio delle rotte esistenti e per l'attivazione di nuovi voli.

L'avviso pubblico prevede l'attribuzione degli 800 mila euro assegnati nei giorni scorsi dalla Regione alla Saga, la società che si occupa della gestione dello scalo aeroportuale.

Questo l'obiettivo del bando: massimizzare la ripresa del traffico aereo sull’aeroporto sia tramite collegamenti sospesi nella summer del 2020 e non ripristinati a causa della ripresa epidemica Covid-19 ovvero cancellate nella winter 2020/21 e/o l’avviamento di nuovi mercati meno impattati dalla stessa epidemia in sostituzione di mercati avviati nel passato ma attualmente critici rispetto alla situazione sanitaria.

Questi voli che si punta a ripristinare:

Bucarest;

Francoforte;

Londra;

Malta;

Cracovia;

Varsavia;

Praga;

Barcellona;

Milano Linate;

Catania.

Queste invece le nuove rotte che si punta ad attivare tramite il bando:

Milano Malpensa;

Torino;

Parigi;

Monaco;

Berlino.

Ma, come si legge nel bando, «nelle offerte presentate potranno essere individuate destinazioni alternative o aggiuntive a quelle identificate in tabella che saranno valutate ed eventualmente ammesse nel caso in cui parte dei lotti non verranno assegnati».

Contestualmente il Cda della Saga ha approvato il nuovo piano industriale denominato "Recovery Airport Plain".