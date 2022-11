Contributi a fondo perduto per i danni economici alle imprese causati dal covid: via alle domande per bar, ristoranti e non solo

Da oggi e fino al 6 dicembre i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e organizzazione di eventi che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza covid potranno richiedere i contributi a fondo perduto presentando domanda online all’Agenzia delle entrate.

Con l'apertura dell'avviso si dà seguito a quanto previsto dal decreto Sostegni-bis che per fronteggiare i danni dettati dalla pandemia ha stanziato 40 milioni di euro per il 2022. Fondi che saranno ripartiti secondo quanto stabilità dal decreto interministeriale del 19 agosto per cui si prevede l'erogazione del 70 per cento di quanto richiesto per tutti coloro che faranno domanda, il 20 per cento per le imprese che hanno ricavi superiori a 400mila euro e il 10 per cento per quelle con ricavi superiori al milione di euro.

L'accesso al sostegno economico è previsto, questo uno dei requisiti, a quelle imprese che nel 2021 hanno avuto una perdita di ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel 2020, invece, il meccanismo di quantificazione del danno è differente e terrà conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con quello del 2021.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate.

Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza.