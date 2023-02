Bando da 40 mila euro del Comune per un esperto in processi decisionali per la task force dei fondi Pnrr

Il Comune di Pescara, tramite determina del dirigente di settore, sta per pubblicare un avviso pubblico per individuare un esperto in processi decisionali strategici per attività task force Pnrr. La figura, che dovrà essere esperta e lavorerà in autonomia come consulente, farà parte del team preposto alla gestione dei fondi che sono arrivati e che arriveranno alla città nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, dovrà fornire supporto ai processi decisionali interni di selezione degli obiettivi strategici, di fasi operative che conducono all’adozione dei documenti di programmazione; supporto alla selezione delle priorità delle realizzazioni in grado di generare benefici per l’amministrazione comunale e per la comunità amministrata. L'incarico avrà una durata di 12 mesi rinnovabile nei limiti massimi dell'esecuzione dei piani del Pnrr ovvero il 31 dicembre 2026. Il compenso previsto è di 40 mila euro.

Per tutte le informazioni: https://www.comune.pescara.it/node/8128