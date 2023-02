Bando del Comune per educatrici e maestre d'asilo da assumere a tempo determinato per supplenze

Il Comune di Pescara cerca educatrici e maestre d'asilo per la graduatoria necessaria da cui attingere per le supplenze nelle strutture comunali. Il dirigente di settore, infatti, ha firmato la delibera che avvia il bando che rimarrà aperto fino al 2 marzo prossimo. L'obiettivo è aggiornare ed estendere le attuali graduatorie per le sostituzioni temporanee di breve e media durata del personale educativo di ruolo negli asili comunali. Si tratta, dunque di rapporti di lavoro a tempo determinato che, come riporta il bando, avranno un trattamento economico "previsto dal vigente Ccnl per il personale di livello di categoria D, posizione economica D1 del comparto Funzioni Locali, oltre a tredicesima mensilità e indennità di comparto, proporzionato all’eventuale assunzione in part time. A questi emolumenti si dovranno aggiungere l’eventuale assegno per il nucleo familiare, oltre al trattamento accessorio previsto dal Ccnl di comparto e dai contratti integrativi, se e in quanto dovuti."

La domanda potrà essere presentata, entro il 2 marzo, esclusivamente per via telematica ed utilizzando il sistema digitale Spid 2 dal portale https://www.comune.pescara.it/bandi-concorso-aperti dove sono disponibili anche tutte le informazioni e il modulo da scaricare e compilare. Il bando disponibile qui: https://www.comune.pescara.it/node/8132