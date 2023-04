Bando dell'Ater per l'assegnazione in locazione di locali commerciali

Bando dell'Ater Pescara per l'assegnazione in locazione di locali commerciali.

Lo scopo dell'azienda territoriale edilizia residenziale è quello di esperire un avviso pubblico per la redazione di una graduatoria permanente per la locazione degli immobili a uso commerciale di proprietà dell’Ater di Pescara.

Il bando scade il prossimo 6 maggio.

I locali messi a bando sono a Pescara (via Lago di Capestrano, via Basento, via Aldo Moro), a Montesilvano (via Rimini) e Caramanico Terme (via Fonte Grande).

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www2.aterpescara.it/article/assegnazione_locali_commerciali_2023