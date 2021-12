Pubblicato dall'Inps il bando di ammissione alla casa albergo "La Pineta"

L'Inps ha pubblicato il bando di ammissione alla casa albergo "La Pineta" di Pescara.

Il nuovo bando di concorso per l'ammissione in ospitalità residenziale a tempo indeterminato nella casa albergo pescarese è rivolto ai pensionati ex dipendenti pubblici e quindi iscritti al fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e ai loro coniugi (anche se non dipendenti pubblici) che siano autosufficienti, come riferisce l'Adnkronos che riprende una nota dell'istituto nazionale di previdenza sociale.

Sono messi a concorso i seguenti posti in ospitalità residenziale nella casa albergo "La Pineta": 13 stanze singole e 4 stanze doppie per complessivi 21 posti.

La procedura per l'acquisizione delle domande è attiva dalle ore 12 dell'1 dicembre alle 12 del 31 dicembre 2021. La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite autenticazione digitale (Spid, Cie, Carta dei Servizi) accedendo alla Home page del sito istituzionale dell'istituto.

Questa la presentazione dell'Inps: Situata in una zona centrale della città di Pescara, nei pressi del centro convegni Ex-Aurum e della pineta dannunziana, a pochi metri dal mare, la casa albergo è una struttura moderna e funzionale che offre integrazione sociale e sicurezza personale e che si caratterizza per la qualità dei numerosi servizi offerti agli ospiti anziani 'autosufficienti'. La vita nella comunità prevede vari momenti durante i quali vengono svolte attività ricreative, culturali e sportive, al fine di favorire integrazione e socialità fra gli ospiti. Particolare attenzione è rivolta all'attività fisica, seguita da personale specializzato. Accanto all'assistenza medica e infermieristica, la struttura garantisce vitto, alloggio, servizi comuni, assistenza sociale, dietetica, ginnastica, cinema, teatro, conferenze.