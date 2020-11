Banca Generali: in viale Bovio una nuova sede per la consulenza patrimoniale

È stata inaugurata a Pescara, in viale Bovio 237, la nuova sede dedicata alla consulenza patrimoniale di Banca Generali.

Realizzata per offrire ai risparmiatori la giusta privacy, in modo da gestire al meglio, assieme ai propri consulenti, le sfide legate alla protezione e valorizzazione dei patrimoni, la nuova agenzia conta anche uno sportello bancario per la totale operatività.

“In questo 2020 condizionato dall’emergenza sanitaria, abbiamo comunque voluto inaugurare una nuova sede per trasmettere un segnale di attaccamento al territorio. In tal senso la nostra nuova sede sta mettendo i nostri private banker e wealth advisor in condizione di essere sempre vicini alle famiglie. Per noi, infatti, la vicinanza è un elemento fondamentate in una fase in cui le incertezze generate dalla pandemia si stanno condizionando anche la sfera del risparmio: per questo motivo occorre studiare soluzioni di pianificazione patrimoniale a 360 gradi considerando tutti gli aspetti del patrimonio: da quello finanziario a quello immobiliare, legato alla fiscalità, all’azienda e alle opere d’arte”

commenta Ermes Biagiotti, area manager di Banca Generali Private in Abruzzo, Marche e Umbria.

Pescara rappresenta un centro strategico per lo sviluppo della banca private: le masse in gestione in città hanno superato i 500 milioni di euro, per un patrimonio gestito che, nonostante la situazione sanitaria, da inizio anno è cresciuto del 5% grazie alla fiducia di imprese e famiglie, che in Banca Generali trovano affidabilità e professionalità nella gestione dei patrimoni in un periodo estremamente complesso.

La nuova sede di Banca Generali Private è già operativa e accoglie la clientela in totale sicurezza seguendo le norme definite dai recenti dpcm anti Covid.