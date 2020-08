Bilancio positivo dei balneatori di Confcommercio per la stagione estiva in Abruzzo: "Ripartiamo puntando al turismo nazionale"

Una stagione condizionata dal Covid, ma che ha regalato ottime soddisfazioni soprattutto nel mese di agosto. A parlare è il presidente dei balneatori Sib Abruzzo Padovano, che traccia un primo bilancio sulle presenze turistiche in spiaggia e negli stabilimenti balneari della costa.

Tanti infatti i turisti, soprattutto italiani, che hanno affollato i lidi nel mese di agosto, recuperando parte delle perdite registrate nei primi mesi estivi dopo il lockdown ed a causa delle restrizioni imposte per evitare i contagi. Turisti provenienti da regioni com Campania, Lazio, Umbria, arrivati grazie alla programmazione di importanti campagne di promozione del mare e delle coste, 140 km occupati solo per 40 km da strutture balneari e con aree protette come la costa dei Trabocchi e la zona di Cerrano. Per questo, spiega Padovano, è ora di pensare già al futuro ed alla prossima estate puntando ancora sul turismo nazionale che è capace di regalare grandi soddisfazioni:

Ripartiamo dalle coste abruzzesi, non dimenticando però quelle zone che mesi fa furono danneggiate dall'erosione marina e che oggi stanno soffrendo oltre che per l'emergenza sanitaria anche per questa problematica ancora irrisolta. Per questo mi rivolgo alla Regione e all'assessore competente affinché venga convocato un tavolo di lavoro entro il 10 settembre per attivare tutti i finanziamenti che si erano arenati anche per il Covid e fare in modo di tamponare poi nei mesi invernali il problema delle mareggiate.

Dopo il lockdown, evidenzia Padovano, era molto difficile pensare di arrivare a risultati di questa portata, ed era fondamentale ripartire a prescindere dai bilanci in attivo, pareggio o perdita, guardando al futuro con criterio e con una programmazione intelligente per promuovere le bellezze naturali abruzzesi.