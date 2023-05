La denuncia della Fisascat Cisl: "I bagnini sono sfruttati e sottopagati, ecco le prove"

«I bagnini sono sfruttati e sottopagati, tuteliamo chi ci salva la vita! Ecco le prove».

A denunciarlo, in vista dell'imminente stagione estiva, è Davide Frigelli, segretario Fisascat Cisl Abruzzo-Molise.

«Stipendi bassi a fronte di uno stipendio medio concordato, nel mancato rispetto delle norme contrattuali, che vede le buste paga con pagamento medio orario pari a poco più di 4 euro nette per i lavoratori più giovani oltre a voci inesistenti per la loro attività come "Trasferta" (che sappiamo essere detassata per l’azienda ma priva di contribuzione per i lavoratori)», si legge in una nota della sigla sindacale.

Che aggiunge, accendendo i riflettori sullo sfruttamento di manodopera da parte delle aziende che forniscono e offrono, ai gestori degli stabilimenti balneari, il personale durante la stagione estiva che ormai è alle porte: «Troppo spesso mancanza di turni di riposo settimanale tante le mancanze rispetto alle norme contrattuali. Sono queste le condizioni che le e gli assistenti bagnanti devono accettare per lavorare. Questo è il trattamento riservato ai bagnini nella maggior parte degli stabilimenti balneari pescaresi! Il lavoroda bagnino, in Abruzzo, è fonte di sostentamento per tanti giovani e meno giovani con le loro famiglie ma dobbiamo salvaguardare la loro professionalità, cercando di dare dignità a chi ogni estate ci salva la vita ed è responsabile della nostra sicurezza. Un mondo, quello dei bagnini, che dietro a stipendi irregolari perché erogati in violazione della contrattazione collettiva e corrisposti in parte mediante l’utilizzo di strumenti contabili impropri nasconde un sistema di sfruttamento del lavoro e di evasione contributiva. Senza dimenticare che devono lavorare nei giorni festivi, di domenica e di sabato. Il contratto di lavoro c’è ma a condizioni non dignitose che i bagnini, per lavorare, sono costretti ad accettare. Ricordiamo anche che questi lavoratori appartenenti alla stagionalità del turismo hanno una disoccupazione speciale che però anch'essa viene fortemente penalizzata a causa degli stessi importi presenti in busta paga. La manodopera c’è, basta pagarla attraverso l’applicazione integrale del contratto di riferimento e delle normative nazionali!».

«La Fisascat Cisl è al fianco e a sostegno degli assistenti bagnanti», conclude la nota, «e lo ribadirà in un incontro convocato nella sede del sindacato in via Bardet 67 a Pescara martedì 9 maggio alle ore 10:15. La stagione balneare è alle porte e noi non dobbiamo farci trovare impreparati e interrompere fin da subito con l'aiuto e la sensibilità dei balneatori un sistema che impone agli assistenti bagnanti, condizioni di lavoro inique e imbarazzanti, quali appunto contratti part time che non lo sono, straordinari non pagati e finte assenze ingiustificate, voci prive di contribuzione e di alcuna giustificazione (“Trasferte” per gli assistenti bagnanti!!!) mancato rispetto dei riposi. Comportamenti, quelli appena descritti, che dobbiamo contrastare e respingere con forza! Come sindacato ringraziamo i bagnini che ci hanno dato fiducia, consentendoci di comprovare la descritta situazione e di poter aprire le vertenze nei confronti dell'azienda. Ci auguriamo di poter annoverare presto ulteriori loro colleghi».