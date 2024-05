Ambiente Spa seleziona impiegati, pubblicato l'avviso sul sito dell'azienda

Ambiente Spa indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria a scorrimento, finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, con orario pieno o parziale, nel profilo di impiegato con mansione di ausiliario ambientale – area tecnica e amministrativa del ccnl (contratto collettivo nazionale del lavoro) – servizi ambientali, livello 5B. Le candidature devono essere inviate esclusivamente online, entro le ore 12.00 del 20 giugno 2024, attraverso il sito www.ambientespa.net nella sezione Società trasparente/Selezione del personale/Reclutamento del personale/Avvisi di selezione/Selezioni e concorsi attivi, dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla società Openjobmetis S.p.A.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sarà superiore a 30, si potrà procedere allo svolgimento di una prova preselettiva, anche mediante l’ausilio di soggetto esterno specializzato. Tale prova consisterà nella risoluzione di test o quiz a risposta multipla di natura logico deduttiva. Il calendario dettagliato, contenente il luogo e l’orario di svolgimento, sarà pubblicato sul sito www.ambientespa.net.

In base a quanto si legge nell’avviso pubblicato sul sito dell’azienda, la figura ricercata dovrà possedere specifiche conoscenze in ambito di tutela del territorio e dell’ambiente e della normativa ambientale, come prevista da leggi nazionali e regionali. L’ausiliario ambientale opererà nell’accertamento delle violazioni in tema di conferimento rifiuti e nell’erogazione delle sanzioni, svolgerà attività informative ed educative ai cittadini, sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; si occuperà di svolgere opera di prevenzione nei confronti degli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro della città e dovrà svolgere le funzioni di prevenzione, vigilanza, controllo e di segnalazione circa il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Il luogo di lavoro della figura ricercata sarà il territorio di competenza per la gestione integrata del servizio di igiene ambientale di Ambiente Spa. L’azienda in questione procederà alla chiamata dei candidati, che si classificheranno in graduatoria. La graduatoria finale ha validità di tre anni a decorrere dal momento della sua pubblicazione. Per essere ammessi alla selezione bisogna essere in possesso di determinati requisiti, indicati nell’avviso.