L'appello corale delle associazioni di categoria pescaresi: "Serve un calendario eventi per l'immagine turistica della città"

Programmare eventi durante tutto l'anno come volano per turismo e commercio, che sono il cuore economico della città di Pescara. A dirlo le associazioni di categoria pescaresi che, in una nota congiunta, tornano a ribadire la loro posizione su questo argomento. Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti ribadiscono che è fondamentale presentare una serie di iniziative estive attrattive, fondamentali per far arrivare utenti in città:

"In tale ottica è certamente importante anche presentare una città decorosa, pulita, sicura e con le strade prive di buche ma crediamo che le somme destinate a tali aspetti attengano all’ordinaria amministrazione di una grande città quale è Pescara. Le scriventi pertanto, pur consapevoli delle difficoltà economiche del Comune di Pescara, ritengono che la città più importante della regione debba necessariamente individuare nelle pieghe del bilancio le somme necessarie per l’organizzazione di eventi e microeventi in grado di attrarre flussi di persone della nostra città.

Alcuni dati al riguardo fanno riflettere: la spesa pro capite per il turismo a Pescara è pari a 4,93 euro rispetto ad esempio ai 13,37 di Ascoli Piceno ed ai 17,25 di Senigallia (per non parlare di cifre oltre i 50 euro nei comuni romagnoli) mentre la spesa pro capite per la cultura è pari a 20,71 euro ossia meno di un terzo di quanto stanziato da comuni come Ancona, Macerata e Pesaro."

Due le direzioni complementari su cui muoversi hanno sottolineato le associazioni: da una parte organizzare micro eventi diffusi nelle vie del commercio per favorire lo shopping e la circolazione delle persone, coinvolgendo anche gli studenti del conservatorio o musicisti jazz locali in occasione del Festival Jazz, e organizzare eventi con artisti di richiamo che possano dare lustro all’immagine di Pescara e fungere da richiamo turistico:

"In entrambi i casi è fondamentale che ogni evento sia accompagnato da una capillare campagna di comunicazione attraverso la carta stampata e i social in modo da creare la necessaria cassa di risonanza per attrarre nella nostra città presenze fondamentali per rilanciare commercio e turismo. Siamo già in grande ritardo, occorre decidere con tempestività per salvare la stagione”