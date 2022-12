Nasce l'associazione Federalberghi Extra che raggruppa b&b, affittacamere, case vacanze, country house e ostelli

Nasce Federalberghi Extra Pescara ovvero la rappresentanza provinciale del segmento extralberghiero.

Al suo interno sono raggruppati bed&breakfast, affittacamere, case vacanze, country house e ostelli.

A provvedere alla sua costituzione, nel corso del direttivo della Federalberghi-Confcommercio Pescara è stata la presidente Daniela Renisi.

La nascita del gruppo Federalberghi Extra Pescara è avvenuta nella sede della Confcommercio Pescara e sono stati anche nominati i tre coordinatori provinciali nelle persone di Francesca Prencipe, Alfredo Mangia, Isabella Duminuco: il loro compito sarà quello di sviluppare il nuovo segmento di Federalberghi e portare avanti tutte le iniziative necessarie alla crescita professionale del comparto extra alberghiero.

«La costituzione del gruppo Federalberghi Extra della provincia di Pescara è un passo importante verso l’integrazione delle varie anime dell’ospitalità e ricettività che operano sul territorio che vogliamo governare affinchè venga premiato chi lavora in maniera professionale e non chi di fatto opera una concorrenza sleale rispetto a chi deve rispettare regole stringenti e onerose», spiega la presidente Renisi, «in tal modo vogliamo far emergere il sommerso per offrire all’utenza un’ospitalità di qualità nel rispetto delle norme fiscali, igieniche e di pubblica sicurezza, come la registrazione degli alloggiati. L’obiettivo fondamentale del neonato gruppo è quello di mettere in rete tutti gli operatori turistici del settore extra alberghiero che operano con partita iva al fine di divenire un punto di riferimento in ambito provinciale ed interfacciarci con le istituzioni per portare avanti le istanze della categoria a partire da una modifica della normativa regionale che regolamenta il settore extra alberghiero in senso premiale per le strutture che rispettano standard di professionalità elevati».