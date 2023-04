Assicurazione auto: rincari anche in Abruzzo

Aumenta del 25,1% in media il premio rc auto in tutto l’Abruzzo. La nostra regione guida la classifica posizionandosi al primo posto per rincari più consistenti.

Gli aumenti dei prezzi, che hanno riguardato buona parte dei settori, come beni di consumo e mutui, sono stati registrati dunque anche a livello assicurativo.

In media negli ultimi 12 mesi, secondo quanto evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, il premio pagato in Italia per assicurare una vettura è cresciuto del 18% arrivando a 525,98 euro. Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 13.300.000 preventivi e relative quotazioni raccolti da Facile.it nel corso degli ultimi 12 mesi.

La Campania, considerando i valori assoluti, si conferma maglia nera d’Italia; lo scorso mese servivano n media, 943,76 euro, vale a dire il 79,4% in più rispetto alla media nazionale, per assicurare un veicolo a quattro ruote. La Campania è seguita da Puglia e Calabria.