"Senza lavoratori non c’è vera ripresa", assemblea operaia pubblica del sindacato Usb

«È l’ora della variante operaia: senza lavoratori non c’è vera ripresa!».

Così viene lanciata l'assemblea operaia pubblica del sindacato Usb che si svolgerà nella nuova sede di Pescara in via Mezzanotte 42 alle ore 10:30.

«Abbiamo creato ricchezza e benessere in questo paese, ma se la sono presa tutta i padroni, i ricchi e i potenti», si legge in una nota della sigla sindacale, «no alle guerre, per l’aumento dei salari, contro la truffa di bollette e carburanti, per il salario minimo, contro lo sfruttamento dei lavoratori migranti, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, per l’abolizione del sistema degli appalti, per l’adeguamento delle pensioni, per investimenti nella scuola pubblica e nella sanità pubblica».

Nell'assemblea è previso l'intervento dei lavoratori della logistica, delle fabbriche, dei settori in appalto e dei lavoratori migranti.