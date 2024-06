Incontro intergenerazionale per la Coldiretti: l'obiettivo è continuare a "Seminare con orgoglio"

Un incontro intergenerazionale per “Seminare con orgoglio” e garantire grazie all'esperienza del passato, l'attività del presente e le prospettive del futuro, la tutela delle produzioni made in Italy. È con questo spirito che si svolgerà l'assemblea dei senior Coldiretti Abruzzo negli spazi dell'Auditorium Petruzzi del museo delle Genti d'Abruzzo (a partire dalle 10) che vedrà anche la partecipazione del presidente nazionale dei pensionati di Coldiretti Giorgio Grenzi, dell’assessore regionale alle politiche sociali Roberto Santangelo e del responsabile dell’ufficio politiche giovanili con delega all’invecchiamento attivo della Regione Abruzzo Marzio Maria Cimini.

A fare gli onori di casa saranno il presidente regionale dei Senior Coldiretti Abruzzo Pietro Giannantonio, il presidente di Coldiretti Abruzzo Pietropaolo Martinelli e il direttore Roberto Rampazzo che modererà la tavola rotonda a cui parteciperanno la responsabile di Coldiretti Donne Impresa Antonella Di Tonno e il delegato di Coldiretti Chieti Guido Di Primio.

Rapporto tra generazioni, presidi territoriali nelle aree rurali, ruolo attivo del pensionato quale modello di traino culturale, economico e solidale: sono i principali temi che saranno affrontati nel corso dell’assemblea a cui parteciperanno i soci over 60 delle quattro province. “Daremo spazio anche a giovani e donne – spiega Giannantonio – questo incontro nasce come momento intergenerazionale per capire come possiamo interagire e sostenere, ognuno in modo diverso, il mantenimento del territorio e la tutela delle produzioni tipiche made in Italy. Gli agricoltori pensionati, con i loro valori di esperienza e di saperi da trasmettere alle nuove generazioni, sono una risorsa importante per la società”.