Assegno unico: scattata la maggiorazione per i figli di età inferiore a 1 anno

È scattata una nuova misura economica a sostegno delle famiglie con figli di età inferiore a 1 anno. Nel nuovo assegno unico 2023 è infatti prevista la maggiorazione del 50% dell’importo totale per i genitori con figli che hanno meno di 12 mesi.

Questa novità è contenuta nella Legge di Bilancio, che prevede maggiorazioni anche per le famiglie numerose con almeno 3 figli a carico.

L’Inps proprio in questi giorni ha iniziato a erogare la maggiorazione per l’anno 2023 alle famiglie spettanti. Nel dettaglio l’aumento è del 50% per: