Assegno unico 2023: nuovi importi e domande dal 1° luglio

L’assegno unico è stato introdotto per la prima volta lo scorso marzo 2022. È stato ideato per sostituire il vecchio assegno al nucleo familiare, viene erogato mensilmente dall’azienda in cui si lavora o direttamente dall’Inps e i destinatari sono lavoratori dipendenti con figli a carico fino a 21 anni di età, ma non solo.

Possono richiedere l’assegno unico 2023 non solo i lavoratori subordinati, dunque dipendenti, ma anche altre categorie, quali:

pensionati

lavoratori domestici anche se con contratto di somministrazione;

lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps;

lavoratori di ditte cessate, fallire o inadempienti;

lavoratori agricoli a pagamento diretto Anf;

percettori di Naspi, Cigo, Cigs;

beneficiari di prestazioni antitubercolari;

lavoratori in aspettativa sindacale;

marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

lavoratori socialmente utili.

Come ottenere l’assegno unico

Si ottiene se nel proprio nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico. L’importo è stabilito in base al reddito del nucleo familiare.

Dal 1° luglio scattano i nuovi importi e sono previsti aumenti a seconda della casistica. La tabella con i nuovi importi dell’assegno unico 2023 si può consultare qui.

La domanda per ottenere l’assegno unico 2023 va presentata il 1° luglio di ogni anno e ha validità fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Chi è già beneficiario di assegno unico, non dovrà presentare una nuova domanda. Tuttavia si richiede di aggiornare i dati in caso di modifiche della situazione familiare ed economica nel corso dell’anno.

Per presentare la domanda, bisogna accedere al portale Inps e compilare i dati richiesti.