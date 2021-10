Iniziata la sostituzione delle barriere di sicurezza lungo l'asse attrezzato

Gli interventi sul raccordo autostradale Chieti-Pescara sono previsti in orario notturno e andranno avanti fino al 10 dicembre come informa l'Anas

Iniziati, di notte, gli interventi per la sostituzione delle barriere di sicurezza lungo l'asse attrezzato in entrambi i sensi di marcia.

I lavori avviati dall'Anas sono finalizzati all’implementazione della sicurezza su una delle arterie stradali più trafficate dell’intera regione Abruzzo.

Per garantire la sicurezza per l’utenza in transito e per il personale di cantiere, nei pressi dell’area di cantiere verrà istituito il restringimento di carreggiata.

Il completamento dell'intervento è previsto per il prossimo 10 dicembre.