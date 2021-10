Commercio, eletto il nuovo direttivo Ascom: la presidente è Olivia Chiarolla

È stato eletto il nuovo direttivo dell'Ascom di Pescara: la presidente è Olivia Chiarolla, titolare di due negozi di abbigliamento in centro. Antonella Barone è la vice presidente, mentre Vittoria Boscolo, Tina Di Lorenzo e Stefania Ludovico sono le consigliere.

“Vogliamo salvaguardare il commercio nella nostra città”, afferma la neo presidente Chiarolla, “e, proprio in quest’ottica, il direttivo chiederà un incontro urgente con l’assessore alle attività produttive Alfredo Cremonese, per proporre nuove e significative iniziative in vista delle festività natalizie. Come Ascom siamo attenti e propositivi, quello che ci interessa è ottenere il risultato per il bene della nostra platea di associati e delle loro attività”.

L’emergenza legata alla pandemia ha lasciato strascichi importanti per tutto il settore: “Senza una strategia organica, accompagnata da risorse e progettualità adeguate”, spiega Chiarolla, “il mondo delle micro, piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, dell’artigianato e del turismo, già investito da un profondo processo di mutamento generato dalla grande distribuzione prima e dal commercio online dopo, rischia di venire travolto dagli eventi. A tale proposito siamo pronti a chiedere lumi al sindaco Masci sulle nuove ordinanze in merito alla chiusura anticipata delle attività di somministrazione di piazza Muzii, ma anche riguardo al nuovo progetto che vede protagonista il mercato coperto della stessa piazza Muzii, dove è previsto un accordo con la società Coltorti per destinare il piano superiore del mercato a negozi del lusso”.

Per Chiarolla, infine, “vanno messi in campo interventi che diano alle piccole realtà produttive nuovo ossigeno e che guardino a queste realtà come a coloro che svolgono una funzione pubblica fondamentale, prevedendo azioni e strumenti diversificati in base alla tipologia e alla dimensione comunale”, conclude la neo eletta presidente.