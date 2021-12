L'appello dell'Ascom Abruzzo: "Salviamo i piccoli negozi"

Dare slancio ai piccoli negozi preferendoli agli acquisti nei centri commerciali e online. L'Ascom Abruzzo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che punta ad incentivare i cittadini allo shopping nelle piccole realtà di paese e di quartiere, che rischiano di essere spazzate via dalla crisi generata dalla pandemia. Il presidente Angelo Allegrino ha illustrato i dettagli della campagna a supporto dei piccoli commercianti, con gli utenti che possono contare su diversi benefici, fra i quali quello di essere ascoltati,consigliati e quindi protagonisti dei propri acquisti:

"Perchè supportare i piccoli negozi ? Dato il momento particolare risulta non soltanto vincente ma anche utilizzare le risorse economiche nella maniera piu’ efficace possibile, pianificando una strategia di marketing territoriale integrato di lungo periodo, partendo dall’analisi dell’esistente e ponendosi obiettivi precisi e concreti. I piccoli negozi sono una preziosa risorsa , costituiscono parte fondamentale del nostro tessuto economico e di una lunga tradizione che non possiamo e non dobbiamo lasciar morire”. Ma come aiutare i piccoli esercizi commerciali? Partiamo dalla cultura. Gli eventi culturali e di intrattenimento devono diventare parte integrante di un’unica, ampia e variegata offerta; Occorre mettere a sistema tutto quello che le citta possono offrire."

Proprio ieri la Cna aveva illustrato lo studio che dimostra come le imprese e attività artigiane in Abruzzo abbiano visto un saldo negativo nei primi nove mesi del 2021, con la provincia di Pescara che vede la perdita di 16 attività. Un calo che sarebbe stato ancora più pesante, spiega la Cna, se non ci fossero state le misure economiche messe in campo a sostegno dell'economia per la pandemia.