Anche Ascom Abruzzo chiede un incontro al sindaco Masci per discutere del futuro della città

Anche l’Ascom Abruzzo, come già Confartigianato, richiede un incontro al sindaco Carlo Masci per ragionare su quale sia la visione che l'amministrazione comunale immagina per la città di Pescara.

«Una città già in crisi a causa all'emergenza sanitaria e il "caro-bollette" e a oggi penalizzata da scelte che potrebbero essere deleterie per l’imprenditoria pescarese», scrive l'associazione di categoria.

«Nel comunicato stampa di Confartigianato», si legge in una nota, «il presidente Fabrizio Vianale parla di una mancanza di visione strategica del futuro per la città di Pescara e sottolinea " Pescara sta perdendo la sua vocazione di città vitale e di divertimento. La sua capacità di attrazione. La dimostrazione plastica arriva con l'annunciata trasformazione dello storico hotel Carlton in condominio di lusso: una delle più importanti strutture ricettive della città viene cancellata con un colpo di spugna. È il segno che gli imprenditori non credono più nello sviluppo turistico". Ma è il commercio in generale a subire il contraccolpo della mancanza di visione strategica del futuro. Già da tempo assistiamo ad un flusso di persone che per il divertimento si riversano nei comuni vicini, dove non vi sono limiti d’orario, penalizzando così le attività commerciali della città e, nel peggiore dei casi, portando alla chiusura di attività anche storiche del panorama pescarese».

«Nonostante l’impegno dell’amministrazione siamo convinti si possa fare molto di più a tutela delle attività commerciali e del turismo», dice Olivia Chiarolla, presidente dell’ Ascom Pescara,. «in una situazione di incertezze e con prospettive future preoccupanti noi di Ascom Abruzzo appoggiamo a pieno le richieste di Confartigianato e siamo pronti a collaborare insieme al sindaco e altre associazione per ridare vita alla città di Pescara».