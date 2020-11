La protesta di Anva Confesercenti: "No a chiusure immotivate dei mercati all'aperto"

No alla chiusura immotivata dei mercati rionali e all'aperto da parte dei sindaci. L'Anva Confesercenti, con il presidente regionale Gualà, difende l'apertura dei mercati nonostante le nuove misure restrittive imposte dalla zona arancione. Ma proprio il nuovo dpcm, spiega Confesercenti, non prevede alcuna limitazione per i mercati all'aperto rispettando le norme anti contagio.

Non è possibile che singoli amministratori senza nessun dato oggettivo continuano a privare i commercianti ambulanti del loro lavoro senza nessun indennizzo previsto dal governo o da chiunque altro. Quando si prendono decisioni così forti bisogna tenere in considerazione il risvolto economico e il sostentamento delle famiglie che nei mercati lavorano: è necessario che la Regione e le Prefetture intervengano rapidamente sui Comuni”.

Gli ambulanti aggiunge l'associazione, hanno collaborato con i Comuni e con le forze dell'ordine in questi mesi senza alcun problema, e dunque non c'è alcun motivo valido per la chiusura, considerando che il Governo non ha previsto ristori per la categoria, evitando fra l'altro nuove tensioni nelle piazza dovute ai commercianti che rischiano di rimanere a casa senza alcuna tutela.