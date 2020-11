Il manager pescarese Moccia racconta in tv la situazione del settore eventi e spettacoli

Il manager pescarese Antonio Moccia racconterà in tv l'attuale situazione del settore eventi e spettacoli. Il professionista, titolare della The Mac Live Management, sarà infatti ospite domani pomeriggio di Rtn Tv (canale 607) insieme a Costantino Imparato, wedding planner e tutor creativo del programma tv di Rai2 “Detto fatto”. La trasmissione alla quale Moccia parteciperà si chiama “Parliamone Insieme”, è condotta dalla psicologa Ilaria La Mura e avrà inizio alle ore 18.

I limiti imposti, i costi troppo elevati, le tasse obbligatorie richieste per l’organizzazione di un evento hanno reso impossibile la realizzazione degli spettacoli. Quale futuro aspetta questo settore? Cosa potrebbe e dovrebbe fare il governo per tutelare tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo? Moccia, durante il suo intervento, risponderà a queste e altre domande, convinto che "l'esecutivo nazionale ritiene superflue le attività che per molti lavoratori del mondo dello spettacolo sono necessarie per vivere".