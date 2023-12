Nasce a Roma la Events 3.0 srl, tra i soci fondatori c'è anche un pescarese 

Un nuovo brand legato al mondo dello spettacolo, della cultura, dell'arte e della promozione turistica e commerciale è stato presentato al Salone delle Feste di Casina di Macchia Madama, a Roma, nel corso di una cerimonia di inaugurazione alla quale hanno partecipato numerose autorità. La nuova società di servizi si chiama "Events 3.0 srl" e si pone tra le grandi realtà italiane per la realizzazione di importanti manifestazioni.

A far parte di questo progetto è l'avvocato pescarese Antonio Di Monte, tra i soci fondatori insieme alla dottoressa Paola Porrovecchio e al Cavalier Maurizio Tevere. I tre professionisti hanno già portato a termine diverse iniziative benefiche in favore di unità pediatriche negli ospedali calabresi e nella regione di Kindu, nella Repubblica Democratica del Congo.

La nuova mission è un mega concerto con l'orchestra giovanile "Fontane di Roma" per i festeggiamenti in onore della Corte di Cassazione, oltre ad una serie di sfilate di moda che si terranno sulle navi da crociera della compagnia navale Msc. Tra gli obiettivi in programma vi sono anche spettacoli, mostre e convegni da realizzare a Pescara, con la presenza delle reti Mediaset e di famosi testimonial.