Vendite di inizio autunno, per gli acquisti Ascom offre anche il pagamento rateale

A fine agosto si era rivolta all'assessore al commercio Alfredo Cremonese e al presidente della commissione commercio Fabrizio Rapposelli per chiedere di aprire il prima possibile un tavolo di confronto, con l'obiettivo di programmare per tempo la stagione invernale. Ora la presidente dell'Ascom Pescara, Olivia Chiarolla, evidenzia che non ci sono novità da parte dell'amministrazione: "Tutto tace, purtroppo", dichiara a IlPescara.it.

Ma come stanno andando le vendite in questo inizio d'autunno? "Non in maniera esaltante. Per quanto riguarda l'andamento dei negozi, il mese di settembre non è andato benissimo. Relativamente agli inizi di ottobre, invece, il risultato è al momento abbastanza positivo, ma continuiamo a incrociare le dita. Con questi chiari di luna è difficile, se non addirittura impossibile, fare previsioni... prendiamo quello che viene. Noi dal canto nostro abbiamo inserito un sistema di pagamento rateale Scalapay dove ci carichiamo anche l'onere delle commissioni".

Scalapay, come si legge sul sito Internet di riferimento, è infatti "un innovativo metodo di pagamento che permette al cliente di acquistare nei negozi online e In Store, ricevere immediatamente i prodotti e pagare in 3 comode rate uguali con scadenza mensile. Il servizio non ha costi aggiuntivi per il cliente se le rate verranno pagate entro la data di scadenza". Un modo ulteriore per venire incontro ai clienti in un periodo di caro bollette che tutti stanno accusando: "Più di questo veramente non possiamo fare", conclude non senza amarezza la presidente Chiarolla.