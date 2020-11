Anas, in Abruzzo 25 milioni di euro per la manutenzione di gallerie e per i lavori sulle strade

Sono in totale 25 i milioni di euro destinati all'Abruzzo per la manutenzione delle gallerie e per i lavori sulle strade gestite dall'Anas.

L'Anas, gruppo Fs Italiane, ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando relativo a un accordo quadro quadriennale, del valore complessivo di 320 milioni di euro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata delle gallerie, suddiviso in 16 lotti e 32 nuovi bandi di gara, del valore complessivo di 160 milioni di euro, relativi ad altrettanti accordi quadro quadriennali per l’esecuzione di lavori lungo la sede stradale e sulle relative pertinenze.

Per la manutenzione programmata delle gallerie sono previsti 15 milioni per l’Abruzzo e il Molise (lotto 10), mentre per i lavori sul corpo stradale, del valore di 5 milioni ciascuno, sono previsi investimenti per 10 milioni di euro per l’Abruzzo.

In esito alle procedure di gara sarà stipulato un accordo quadro per ciascuno dei lotti al fine di garantire la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità. Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12 del 16 novembre 2020.