Avviata la ricerca di operatori economici per l'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo

"Adeguamenti di edifici destinati all'uso degli enti di Stato - Lotto: Interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo, allungamento della pista di volo".

Questo l'avviso di manifestazione di interesse per la *selezione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la realizzazione di interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’abruzzo pubblicato sul portale Stella.

A farlo sapere è l'Aric, agenzia regionale di informatica e committenza, che si occupa dell'avviso per conto della Saga.

L'avviso deriva dalla delibera del Cipe numero 26/2016 fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il mezzogiorno che ha assegnato le risorse. L'appalt ha risorse per oltre 5 milioni di euro e 300 mila euro.

Gli interventi per lo sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo è relativo all'allungamento della pista di volo. Tutti dettagli al seguente LINK.