All'Aurum "Traiettorie digitali", un convegno dedicato alla transizione digitale

Appuntamento venerdì 10 settembre per l'evento organizzato da Confindustria Chieti-Pescara con esperti di fama nazionale ed internazionale

Venerdì 10 settembre all'Aurum si terrà il convegno "Traiettorie digitali", appuntamento nazionale che porterà a Pescara, spiega il Comune, esperti di fama nazionale ed internazionale sul tema della"transizione digitale come abilitatore dello sviluppo per imprese e società civile".

L'evento, promosso ed organizzato da Confindustria Chieti - Pescara, si aprirà alle 15.30 e mira a fare il punto sulla sfida lanciata a livello europeo per la digitalizzazione entro il 2026.

Il 27% delle risorse inserite nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza sono infatti relative alla transizione digitale, per quello che, nel sistema economico e sociale del nostro Paese, si prefigura come il "green deal europeo".

Un altro aspetto al centro della conferenza sarà quello dell'importanza di alimentare e completare il processo della digitalizzazione della pubblica amministrazione, quale elemento fondante per sostenere la ripartenza economica.