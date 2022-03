Accordo fra istituto Alberghiero De Cecco e Confartigianato per l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro

Stipulato dall'istituto alberghiero "De Cecco" di Pescara e da Confartigianato imprese un protocollo d'intesa per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei progetti di orientamento al lavoro, formazione profezzionale ed alternanza scuola lavoro consentendo ai ragazzi anche di scoprire le opportunità offerte dal lavoro d'artigianato nel settore enogastronomico e alimentare. Presenti alla firma la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, il presidente di Confartigianato Imprese Giancarlo Di Blasio, il Direttore generale di Confartigianato Fabrizio Vianale e la docente De Bonis. La Di Pietro ha ricordato come l'istituto alberghiero da anni ormai si sia aperto alle opportunità di collaborazione con le aziende del territorio, ma è necessario fare un salto di qualità andando ad avviare partnership stabili e durature:

"Tale iniziativa permetterà di avvicinare i nostri ragazzi non solo alle grandi realtà imprenditoriali, ma anche alle piccole realtà lavorative che sono impegnate nella conservazione degli antichi mestieri, delle tradizioni per il sostegno del nostro essere comunità, perché dobbiamo avere la consapevolezza della ricchezza del nostro territorio in tema di cultura del lavoro e delle tradizioni". Di Blasio ha evidenziato l'importanza di rivalutare il valore aggiunto del "saper fare italiano", un brand quello del Made in Italy che spesso negli ultimi anni è passato in secondo piano:

"Per troppo tempo è passato il messaggio secondo il quale il lavoro artigiano o manuale fosse un lavoro di serie B, e oggi in quei settori registriamo una carenza, viviamo una fase storica importante in cui occorrono figure professionali specifiche per sopperire il gap. Come Confartigianato abbiamo iniziato il progetto perché vogliamo entrare nelle scuole, vogliamo portare la nostra esperienza e trasmettere agli studenti cosa significa realmente fare l’artigiano, dobbiamo esaltare le professionalità, far capire che fare l’artigiano non è un lavoro di serie B, ma va equiparato ad altri lavori considerati di serie A, e metteremo a disposizione degli studenti i nostri dirigenti, i nostri imprenditori che potranno testimoniare sul campo cosa significhi fare impresa”.

Il direttore Vianale ha spiegato che è stato scelto l'Alberghiero De Cecco in quanto un istituto d'eccellenza del territorio dove far comprendere agli studenti le possibilità e opportunità professionali che hanno davanti una volta diplomati, considerando la grande richiesta sul mercato:

"La collaborazione istituzionale tra Ipssar e Confartigianato si esplicherà con specifici progetti esecutivi che saranno di volta in volta formalizzati nelle singole iniziative’. Inoltre la Confartigianato si impegnerà a ‘sensibilizzare le imprese associate sull’opportunità di ospitare studenti nei percorsi di Pcto, utilizzando i propri canali di comunicazione; informare i giovani sui bacini occupazionali relativi agli Antichi Mestieri e alle correlate opportunità lavorative; raccogliere la disponibilità dei propri rappresentanti a proporre attività di formazione nelle scuole; fornire alla scuola i nominativi delle imprese associate che intendono aderire alla convenzione e le loro possibilità ricettive relativamente al numero degli studenti in PCTO’."

L'istituto alberghiero si impegnerà a partecipare alle attività formative organizzate da Confartigianato per la crescita e lo sviluppo degli studenti.