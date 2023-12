Gli agriturismi di Turismo verde Abruzzo incontrano i Nas sul tema della sicurezza alimentare

Un incontro informativo sul tema della sicurezza alimentare fra gli agriturismi affiliati all'associazione Turismo verde Abruzzo e i carabinieri del Nas di Pescara. L'incontro si è tenuto nella sede della Cia Abruzzo di Pescara.

L'iniziativa, promossa dalla presidente dell'associazione Turismo verde Abruzzo, Domenica Trovarelli, e supportata dal direttore della Cia Abruzzo, Mariano Nozzi, ha offerto l’occasione per approfondire le regole e le procedure che regolamentano i controlli alimentari, promuovendo la massima trasparenza e sicurezza nella filiera agrituristica. Durante l'incontro, sono stati esaminati i protocolli più recenti e le best practice per garantire la conformità normativa, rafforzando ulteriormente l'impegno collettivo degli agriturismi ad assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti offerti ai consumatori. La presidente Trovarelli:

"Questo incontro tra gli agriturismi e i Nas è importante per rafforzare la cultura del rispetto delle regole e lavorare in sicurezza, elevando, nel contempo, gli standard nel settore agrituristico e della gastronomia rurale. Ci impegniamo a garantire esperienze autentiche e sicure ai nostri visitatori, sostenendo al contempo la legalità e la qualità."

L'obiettivo dell'incontro è stato anche promuovere la concezione del controllo come verifica di azioni e procedure, anziché come un momento vessatorio da temere. In linea con questo principio, Turismo verde Abruzzo intende organizzare incontri simili anche con enti come le Asl e gli ispettorati del lavoro. Il Direttore Cia Mariano Nozzi ha sottolineato l'importanza della collaborazione e ha elogiato gli sforzi congiunti nel creare un ambiente in cui gli agriturismi possano prosperare rispettando rigorosamente le norme vigenti.