L'Abruzzo è quinta in Italia nell'agricoltura biologica, la Cia: "Aziende sempre più sostenibili e di qualità"

Il rapporto Agrofarma incorona le regioni del centro Italia compreso l'Abruzzo e per la sezione Chieti-Pescara della confederazione agricoltori è un ottimo risultato che dimostra come, sottolinea il presidente Domenico Bomba, le imprese del territorio investano in sostenibilità e su prodotti di qualità