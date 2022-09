Soddisfatti gli agricoltori della Cia Chieti - Pescara per le agevolazioni sul gasolio: "Misura necessaria e importante"

La Cia Chieti - Pescara, associazione degli agricoltori e allevatori, esprime soddisfazione per la decisione della Regione Abruzzo di stabilire una serie di agevolazioni per l'acquisto di gasolio agricolo per gli imprenditori del settore. A parlare è il presidente Domenico Bomba, che commenta positivamente il provvedimento approvato dalla giunta regionale abruzzese che ha autorizzato l’assegnazione suppletiva di carburante agricolo agevolato alle imprese del settore.

“La Regione ha accolto le ripetute sollecitazioni di Cia affinché si eviti il collasso di imprese agricole, già in crisi per siccità e rincari. Il provvedimento intende disporre la maggiorazione delle assegnazioni, nel limite massimo del 20% rispetto a quanto previsto da precedenti delibere, per i soggetti e imprese agricole che ne facciano richiesta nel periodo compreso tra la data del 15 settembre e fino al 15 novembre 2022, a condizione che alla data del 15 settembre 2022 risulti prelevato almeno il 70% del carburante già assegnato per l’annualità in corso."

Bomba ha parlato di una misura importante per sostenere gli agricoltori, costretti a causa della grave siccità ad interventi continui di irrigazione, e il provvedimento va nella giusta direzione di tutela e sostegno di un settore che

costituisce uno dei principali settori della nostra economia locale"